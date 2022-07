Iniciados do Fazendense vice-campeões do Mértola Cup

A equipa de iniciados sagrou-se vice-campeã do torneio Mértola Cup, que se realizou no passado fim-de-semana, 1 a 3 de julho, no Campo de Futebol Municipal de Mértola.

Os charnecos classificaram-se em primeiro no grupo A com nove pontos somados, tendo para isso vencido três jogos e sofrido uma derrota. Na primeira partida foram derrotados pelo Desportivo Arrudense por 2-5, venceram por 3-0 ao Vasco da Gama e ao Monte da Caparica e também ganharam 4-0 ao Clube Futebol Guadiana.

A equipa do Fazendense acabou por perder o jogo da final frente ao União Recreativa e Desportiva de Tires por 3-0.

“Três dias de emoções fortes e muita diversão. Após um arranque pouco auspicioso, a equipa atingiu a final, de onde saiu com o segundo lugar. De salientar também o facto do prémio de melhor marcador ter ficado em mãos charnecas, com o nosso Simão”, destaca o clube numa nota publicada nas redes sociais.