Príncipe Amyn Aga Khan presente no encerramento do Festival Entre Quintas

A 3ª edição do ‘Festival Entre Quintas’, iniciativa que pretende descentralizar a música clássica dos meios cosmopolitas, reuniu, no Ribatejo, cerca de 850 pessoas no primeiro fim-de-semana de julho, encerrando domingo, na Quinta do Casal Branco, Almeirim, com um concerto, ao ar livre, com interpretação e obras próprias de Aga Khan Master Musicians.

Entre os dias 8 e 10 de julho, a Casa Cadaval e a Quinta do Casal Branco, coorganizadoras do Festival Entre Quintas, em parceria com a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, acolherão, no total, cinco concertos de géneros musicais distintos, destinados a todos os públicos e faixas etárias, num compromisso com a música, a Cultura e a região.

Patrocinador, pelo segundo ano consecutivo, do ‘Festival Entre Quintas’, o príncipe Amyn Muhammad Aga Khan, irmão mais novo de Aga Khan IV, dará a conhecer aos convidados e público do espetáculo de 10 de julho, às 18h00, o programa Aga Khan Music.

A Iniciativa Aga Khan para a Música é um programa inter-regional de educação musical e artística com atividades mundiais de atuação, divulgação, orientação e produção artística. Com o objetivo de apoiar músicos talentosos e educadores musicais para a preservação, transmissão e desenvolvimento da sua herança musical em formas contemporâneas, integra hoje 8494 artistas.