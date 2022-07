Secundária Marquesa de Alorna sobe mais de 100 posições no ranking mas desce nas médias dos exames

A Escola Secundária Marquesa de Alorna conseguiu subir mais de 100 posições no ranking das escolas, ocupando agora a 207º posição. No ano anterior a escola ocupava a 319º posição o que representa uma subida bastante significativa de 112 posições.

Se, por um lado, a escola protagonizou uma grande subida, por outro, verificou-se uma redução na média dos exames Nacionais: Se no ano passado a média estava fixada nos 13.03, este ano a escola Marquesa de Alorna não foi além dos 11.61 valores. Uma tendência de redução verificada a nível nacional.

Os dados, contudo, são bastante positivos numa análise restrita ao distrito de Santarém. Num total de 28 escolas, a escola de Almeirim ocupa, segundo os dados divulgados pelo Jornal Público, a 6º posição. A primeira posição é ocupada pela escola básica e secundária José relvas, com uma média assente nos 13.07 valores. Em segundo lugar está o centro de estudos de Fátima, com uma média de 12.34, e a fechar o pódio está a escola secundária de Ourém, com 11.85 de média.

No que diz respeito aos exames, a escola marquesa de Alorna apresentou bons resultados na prova de filosofia, onde conseguiu angariar uma média de 14.99, ocupando a 34º posição do ranking Nacional. Em contrapartida, os resultados verificados no exame de física e Química não foram os melhores com uma média assente nos 9,76 valores. No exame de Português a escola apresentou uma média de 11.85; em matemática 10.90; Biologia 12.52; Geografia 13.30; história 10.76 e em economia 13.18.

