Hospital de Santarém inaugura exposição “Quando a arte cuida”

Foi hoje inaugurada no Hospital Distrital de Santarém (HDS) a exposição “Quando a Arte Cuida”, que reúne trabalhos dos colaboradores do HDS e dos utentes da oficINa- Arte Bruta Inclusiva, projeto que aposta na reabilitação de pessoas com doença mental grave. A mostra estará patente no Hall de Entrada do HDS durante o verão.

Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, esteve presente na inauguração da exposição e enalteceu a iniciativa. O autarca elogiou os trabalhos expostos, realçando que os mesmos são a prova de que “somos todos diferentes”.

Por sua vez, Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS, salientou que “se encararmos a arte não só como um hobbie mas também como uma terapia, isso permite promover a autoestima e realização pessoal”. Segundo a responsável, esta exposição pretende mostrar que “todos nós somos únicos e insubstituíveis.”

Por último, Carla Ferreira, enfermeira especialista em Saúde Mental e coordenadora do projeto oficINa- Arte Bruta Inclusiva salientou que a exposição permite não só mostrar os talentos dos profissionais do HDS, mas também promover a inclusão e combater o estigma da doença mental.