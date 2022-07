“Oferecemos tratamentos para doentes ou sobreviventes oncológicos, na área da medicina não convencional” 

Vera Albino criou o seu próprio método de tratamento holístico, aplicado a doentes oncológicos. Este método baseia-se na aplicação de um conjunto de várias terapêuticas não convencionais, em simultâneo, na reeducação alimentar, no equilíbrio emocional e na prática de exercício físico moderado.

Para quem não a conhece, quem é a Vera Albino?

Sou especialista em Medicina Tradicional Chinesa na área da oncologia, uma apaixonada por vida saudável e uma empreendedora. Há mais de uma década, após uma mudança a nível profissional, adoeci. Andei vários meses com dores generalizadas por todo o corpo. Os meus sintomas assemelhavam-se aos da fibromialgia. A solução passava por tomar comprimidos analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares. Pouco tempo depois, procurei outras soluções. Comecei a frequentar consultas de acupuntura e de osteopatia, a praticar yoga e adotei hábitos de vida saudável. Foi após estas mudanças que melhorei significativamente e de forma sustentável. Após melhorar, iniciei o meu percurso académico na área terapêutica e até hoje ainda não parei. Comecei a trabalhar nesta área, porque senti necessidade de ajudar outras pessoas a curarem-se, principalmente aquelas que se deparam com uma doença grave, como é o caso do cancro.

Qual é a sua formação?

Em 2016 concluí o curso de Medicina Tradicional Chinesa e logo após fiz a Pós-graduação em Medicina Chinesa, com especialização em Oncologia, Fibromialgia e Fertilidade. Sou licenciada em Educação, formadora na área das terapêuticas não convencionais, certificada pelo IEFP e professora de Hatha yoga e yoga oncológico. Para além das áreas referidas, também tenho formação na área da massagem, quiroprática, reiki, entre outras.

Porque e como surgiu interesse pelo cancro?

O interesse pela área da oncologia, surgiu porque o meu pai faleceu devido a um cancro. Para além dele, amigos próximos também passaram pela doença na mesma altura. Esta ligação às pessoas que mais gostamos, também nos envolve na doença. Por este fato, quis saber mais, para poder ajudá-los a ultrapassar a dor e a doença. Foi neste momento, que decidi especializar-me nesta área.

Quando abriu o seu espaço?

A clínica abriu em Almeirim, no mês de abril do presente ano.

Escolheu Almeirim por algum motivo?

A abertura da clínica em Almeirim, deveu-se ao fato de ter mudado de residência para esta localidade, durante a pandemia. O que me fez mudar, foi querer viver numa zona mais rural, para ter um maior contato com a natureza e onde se respirasse mais “calma” e houvesse boa gastronomia.

O que podemos encontrar no seu espaço?

O meu espaço terapêutico, oferece tratamentos para doentes ou sobreviventes oncológicos, na área da medicina não convencional. Os tratamentos destinam-se a todos aqueles que querem intensificar a ação antitumoral no seu organismo, tanto para aqueles que querem prevenir recidivas, como para aqueles, que estão doentes e estão a fazer quimioterapia, radioterapia ou imunoterapia.Interessa tratar a doença, mas também criar a consciência de atuar na área da prevenção.As consultas têm na sua base a medicina chinesa, que engloba acupuntura, fitoterapia, moxabustão, auriculoterapia, aconselhamento nutricional, reiki, aromaterapia e cristaloterapia. Para aqueles que querem sessões ainda mais completas, adiciono uma aula de yoga oncológico ou uma massagem e uma meditação no final da consulta. A clínica tem como principal objetivo, prestar um serviço de excelência, com tratamentos que atuem de forma efetiva e eficaz, de modo a melhorar a condição física e psicológica do doente. O doente oncológico com os vários tratamentos poderá beneficiar de uma diminuição ou mesmo a eliminação do tumor, tendo sempre presente, que este é um tratamento coadjuvante dos tratamentos hospitalares. Estes tratamentos também são válidos para quem tem tumores benignos, nomeadamente, nódulos, quistos ou miomas. Para além da ação antitumoral, irá fortalecer o seu sistema imunitário, desintoxicar o corpo e a mente e diminuir os vários efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia. Os tratamentos permitem a diminuição do cansaço, das náuseas, dos vómitos, da boca seca, da ansiedade, da preocupação, da tristeza, das insónias, da diarreia, da prisão de ventre e da dor oncológica. Através das aulas de yoga, o doente poderá fortalecer os seus músculos, aumentar a medula óssea, melhorar a sua mobilidade e ganhar mais flexibilidade.

Horários e contatos.

A Clínica funciona de terça a quinta-feira, das 16H00 às 20H00. Sábados e Domingos, das 09H00 às 13H00 e das 15H00 às 19H00. 964237800