Morreu Joaquim Pereira Calisto, fundador do Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo

Joaquim Pereira Calisto morreu esta terça-feira, 19 de julho, aos 84 anos de idade, em Benfica do Ribatejo. Um homem de cultura ligado à sua terra onde nasceu e viveu ao longo da vida.

Joaquim Calisto foi um dos fundadores do Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo em 1979, juntamente Manuel Neves e Amândio Branco, que se reuniram em 1978 para dar os primeiros passos na refundação do grupo. Para além da sua ligação ao Rancho, Joaquim foi diretor da Associação Humanitária Benfiquense em 16 direções e árbitro na Associação de Futebol de Santarém, na 1ª e 2ª divisão terminando a carreira com um jogo na antiga 3ª divisão nacional de futebol.

Entre 1953 e 1958 foi trombonista na Banda Filarmónica de Muge, fez parte do Grupo Cénico de Amadores de Benfica do Ribatejo, onde participou em várias peças e atualmente fazia parte dos Maduros dos Cortiçois e do grupo musical “Amigos da Música”.

O corpo de Joaquim Calisto estará em câmara ardente a partir das 17h00, de hoje, na Casa Mortuária de Benfica do Ribatejo. As cerimónias fúnebres realizam-se amanhã pelas 10h00, no mesmo local, de onde segue para sepultar no Cemitério de Benfica do Ribatejo.