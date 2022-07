Ana Matias vai treinar juniores femininos do Vitória Clube de Santarém

A almeirinense Ana Matias vai assumir o comando técnico do escalão de juniores femininos do Vitória Clube de Santarém, na temporada 2022/2023.

A jovem técnica, de 39 anos, proveniente do Futalmeirim, abraça assim o desafio de orientar as promissoras atletas vitorianas naquela que será a sua 2.ª temporada consecutiva no campeonato nacional de futsal feminino sub-19, concretizando aquele que era assumidamente um sonho antigo do emblema vitoriano para enriquecer os seus quadros técnicos.

Em paralelo, continuará a acumular as funções que, desde 2018, desempenha como jogadora da equipa sénior do clube, ao serviço da qual, na última época, somou mais uma Taça Distrital da AF Santarém.

Agora, nesta nova aventura, Matias vem substituir no cargo a treinadora Neuza Leandro, que passará a exercer outras funções no clube.

À nova “mister”, neste momento especial, o Vitória Clube de Santarém endereça sinceros votos de continuação dos maiores sucessos desportivos e pessoais com o emblema azul e branco ao peito.