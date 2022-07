Bigod cria murais de arte urbana em Pernes e Alcanhões

O artista Bigod, João Francisco Domingos, vai criar dois murais de arte urbana em Pernes e Alcanhões, concelho de Santarém, no âmbito de um projeto que envolve a comunidade local e realizado em contexto de residência artística, no âmbito da programação em Rede da Lezíria do Tejo apresentada pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, parceira do Verão In. Santarém.

O primeiro mural do artista, natural de Benfica do Ribatejo, será revelado no dia 23 de julho, pelas 18h30, na Rua Engº António Torres, em Pernes.

Já o segundo mural será apresentado em Alcanhões, no dia 30 de julho, na Av. Félix da Silva Figueiredo (junto do Centro de Saúde), integrada na Feira de Santa Marta.

Os dois murais elaborados por Bigod fazem parte de um projeto que envolve a comunidade local e realizado em contexto de residência artística (Projeto Vilas), no âmbito da programação do Verão In. Santarém.

Foto de arquivo