Europeu: Atleta de Almeirim não se intimida

Na corrida por pontos de juniores, Marta Carvalho não se intimidou na estreia a este nível. A ciclista tentou andar sempre bem colocada no grupo. Com a britânica Isabel Sharp a dominar, a portuguesa conseguiu somar quatro pontos, o que lhe valeu um excelente sétimo lugar.

Com 58, Sharp sagrou-se campeã da Europa, a francesa Aurore Pernollet (35) ficou com a prata e a belga Hélène Hesters (25) com o bronze.







Gabriel Mendes mostrou-se satisfeito com as exibições dos atletas portugueses: “Fizemos um bom dia no concurso do omnium e na parte da corrida de pontos. Os atletas estiveram bem. A Marta melhorou em relação à prova de scratch. Nota-se que só com uma corrida, a outra foi muito mais conseguida, pontuou em dois sprints, melhorou em termos técnicos. A experiência é muito importante para a melhoria continua destes jovens”, destacou o selecionador.



O Campeonato da Europa de Pista de juniores e sub-23 realizou-se no velódromo de Sangalhos.



A ciclista Marta Carvalho, de Almeirim, representa a equipa Extremosul/Hotel Alísios/Cenmais.