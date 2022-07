Enfermeiros do Hospital de Santarém informam família dos doentes após cirurgias

Desde abril de 2020 que os familiares dos doentes submetidos a cirurgia programada no Hospital Distrital de Santarém (HDS) são contactados via telefone pelos enfermeiros da Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos (UCPA) no pós-operatório imediato, transmitindo informação sobre a intervenção.

Após a cirurgia, é realizado um contacto em pós-operatório, salvo exceções em que o doente permaneça por uma maior período de tempo da UCPA. Antes do procedimento, é confirmado com o doente o familiar/pessoa significativa a contactar, dando esta o seu consentimento expresso.

De acordo com Ana Lúcia Gonçalves, enfermeira gestora do bloco operatório do HDS, o objetivo é “promover a humanização dos cuidados de enfermagem ao doente cirúrgico e família/ pessoa significativa em contexto perioperatório”.

Segundo a enfermeira gestora do bloco operatório, o projeto surgiu a partir de uma necessidade que foi intensificada com a pandemia, da existência de uma comunicação com a família do doente cirúrgico.

Relativamente às vantagens do procedimento, Ana Lúcia Gonçalves realça que a comunicação com os familiares traz benefício para os doentes e familiares, pois permite “diminuir a ansiedade da família e aumentar a satisfação dos familiares dos doentes operados e dos próprios doentes”, na medida em que que o envolvimento da família nos cuidados aumenta a colaboração do doente.

No futuro, o objetivo é alargar este projeto aos doentes submetidos a cirurgia urgente.