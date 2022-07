Temperatura acima dos 40ºC coloca Almeirim sob aviso amarelo durante o fim de semana

O concelho de Almeirim terá temperaturas a rondar os 40º Celsius no próximo fim de semana, o que motivou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar a região sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Em comunicado, o IPMA salientou que a temperatura máxima sobe entre 2 a 4 graus Celsius (°C) já esta sexta-feira. No sábado subirá entre 7 e 8°C no concelho de Almeirim.

“Assim, no fim de semana, a temperatura máxima deverá atingir valores entre 40 e 42°C nas regiões mais interiores dos vales do Douro e do Tejo, no interior do Alentejo e em alguns locais do Interior Centro”, destacou o instituto.

Também a temperatura mínima irá subir entre sábado e terça-feira, prevendo-se a ocorrência de noites tropicais, com valores mínimos superiores a 20°C. Na região, o IPMA aponta a ocorrência de uma onda de calor desde sábado até, pelo menos, ao final da próxima semana.

Segundo o IPMA, esta subida de temperatura deve-se “ao posicionamento conjunto de uma região depressionária no sudoeste da Península Ibérica e de um anticiclone posicionado sobre os Açores e que se estende em crista em direção ao Golfo da Biscaia”, favorecendo um fluxo predominante do quadrante leste nas regiões Norte e Centro.

O aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.