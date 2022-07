Lucian Procopciuc conquista bronze no Campeonato Europeu Universitário

Lucian Procopciuc, atleta da secção de Taekwondo dos 20 kms de Almeirim, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Europeu universitário, que se realizou em Lodz, na Polónia.

O atleta da equipa almeirinense competiu na categoria de +68 kg, venceu o duelo nos quartos de final por 0-2 frente ao ucraniano e acabou por perder 2-0 na meia final frente Manuel Pacheco Martinho da Universidade de Lisboa.

Nestes campeonatos, Lucian compete pela British Universities and Colleges Sport pois estuda atualmente no Reino Unido. Com esta conquista somou mais um medalha no seu já extenso palmarés internacional.

“Parabéns por mais uma excelente etapa, és um enorme orgulho para todos nós. Obrigado”, destaca a secção de Taekwondo nas redes sociais.