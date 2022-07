Novo portal da Economia Social do distrito de Santarém já se encontra online

Já está online o novo portal da Economia Social do distrito de Santarém, uma iniciativa da NERSANT que teve origem em 2010 com o objetivo de dar a conhecer as instituições particulares de solidariedade social da região.

No novo portal, os visitantes podem ficar a conhecer as instituições com sede no distrito de Santarém, sendo possível efetuar a pesquisa por concelho de localização, por área – crianças e jovens, envelhecimento, reabilitação e saúde – e ainda por tipos de resposta social.

O website dispõe ainda de uma área de notícias atualizada com as últimas informações respeitantes ao Terceiro Setor, bem como as últimas ofertas formativas disponíveis na NERSANT, com inscrição aberta. O novo portal tem ainda uma área de agenda, com todos os eventos calendarizados pela NERSANT, bem como uma área dedicada à certificação da economia social, projeto que a NERSANT tem vindo a desenvolver neste tipo de entidades,

As instituições da economia social que não estejam representadas no portal e que o desejem fazer, podem solicitar a sua adesão (gratuita), ao portal através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 505. As notícias ou novidades referentes às instituições podem ser, de igual modo, remetidas para a associação, a fim de serem incluídas no portal.

Os interessados podem visitar o novo portal NERSANT Social, em https://www.nersantsocial.pt/.