Hospital de Santarém tem oito novos médicos ao serviço da população

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) contratou oito novos médicos, especialistas que vêm reforçar o quadro médico do hospital a partir do dia de hoje, 1 de agosto.

Dois dos novos médicos do HDS são especialistas de medicina interna, um especialista de medicina intensiva, um especialista de cirurgia geral, um otorrinolaringologista, um psiquiatra, um pediatra e um cardiologista, que se juntam à equipa de profissionais do HDS empenhada em prestar os melhores cuidados de saúde à comunidade, uma população residente de cerca de 200 mil habitantes, distribuídos por nove concelhos na Lezíria do Tejo.

Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS, agradeceu aos especialistas a escolha por um hospital com uma resposta profissional qualificada e diferenciada e assume continuar a reunir todos os esforços para que os profissionais do HDS tenham condições de trabalho para melhor servir os seus utentes.

“Sejam muito bem-vindos”, acrescenta.