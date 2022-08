Mercadona já abriu em Santarém (c/vídeo)

A Mercadona abriu hoje ao público o supermercado no Santarém Retail Park, assinalando assim a chegada a um novo distrito. Esta loja, que funcionará de segunda-feira a domingo, entre as 09h00 e as 21h30, junta-se a outras insígnias já presentes neste espaço comercial, que surge agora renovado e que prima pela facilidade de acesso e boa ligação a concelhos vizinhos.

À semelhança das outras lojas, também esta dispõe de uma área de vendas de 1.900 m2 divididos entre as secções de Talho, Peixaria, Charcutaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Cuidado do Lar e Animais de Estimação, Frutas e Legumes, Garrafeira e Pronto a Comer.

Todas as novas lojas da Mercadona são construídas respeitando o Modelo de Loja Eficiente que a empresa está a implementar em toda a cadeia, com corredores amplos, uma entrada com vidro duplo que evita correntes de ar, lineares específicos de sumos refrigerados, mural de sushi, charcutaria com presunto cortado à faca e embalado no momento, e uma máquina de sumo de laranja espremido na hora.

No âmbito da Política de Responsabilidade Social da empresa, este supermercado doará diariamente e desde o primeiro dia, bens de primeira necessidade à APPACDM de Santarém – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental, com a qual a Mercadona assinou um protocolo de colaboração.

A empresa abriu o seu primeiro supermercado a 2 de julho de 2019, em Canidelo, Vila Nova de Gaia e atualmente conta com 35 lojas nos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Viana do Castelo, Setúbal e Santarém.

Em 2021 a empresa atingiu um volume de vendas de 415 milhões de euros e pagou 62 milhões de euros em impostos através da empresa portuguesa Irmãdona Supermercados, sediada em Vila Nova de Gaia. Além disso, finalizou o ano com uma equipa de 2.500 colaboradores e um investimento em Portugal de 110 milhões de euros.

Com o objetivo de partilhar com a Sociedade parte do que dela recebe, a Mercadona aumentou, em 2021, as doações a cantinas sociais, bancos alimentares e outras instituições de solidariedade social, tendo doado um total de 1.400 toneladas de bens essenciais em território nacional.

Para 2022 a empresa prevê investir 150 milhões de euros em Portugal com a abertura de um total de 10 lojas.

Em Almeirim, a marca está já a construir a sua maior base logística no País, que irá abastecer as suas lojas no centro e sul do País.