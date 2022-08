Rita Ribeiro a caminho do Dubai

Rita Ribeiro, natural de Almeirim, é nova responsável pelos processos de recrutamento e scouting da Invictus Academy do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A técnica terá as funções de Diretora de Operações Internacionais da academia, onde irá para além do recrutamento, terá a responsabilidade de selecionar os torneios internacionais adequados para os jovens dos Emirados Árabes Unidos competirem no estrangeiro.

“A Rita é uma grande contratação para a nossa equipa, trazendo a sua experiência do ambiente profissional do Sporting Clube de Portugal, um clube que tem uma das melhores academias de futebol, tendo produzido algumas estrelas de classe mundial. Estamos ansiosos por ter o seu contributo no nosso processo de recrutamento e de scouting internacional”, refere Victor Figueiredo, diretor executivo da Invictus Academy.

Rita Ribeiro iniciou como treinadora de futebol no Footkart, integrou o futebol feminino do União de Almeirim e mais recentemente era diretora de Scouting do Futebol Feminino do Sporting Clube de Portugal.