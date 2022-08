Chamusca investe 90 mil euros na reabilitação de habitações de famílias carenciadas

A Câmara Municipal da Chamusca estabeleceu um protocolo com a associação privada sem fins lucrativos ‘Just a Change’, que visa a reconstrução de casas de pessoas carenciadas no concelho da Chamusca, promovendo a habitação condigna de famílias mais desfavorecidas que vivem em condições de precariedade habitacional.

O plano de intervenção tem a duração de um mês, está a ser desenvolvido por cerca de 30 voluntários e contempla a intervenção de oito habitações do concelho, num investimento total de 90.486,29€. O plano de ação vai decorrer em dois períodos distintos, o primeiro decorreu entre os dias 3 e 17 de julho, nas freguesias do Chouto, Semideiro, Gaviãozinho e Chamusca, o segundo irá decorrer entre os dias 14 e 28 de agosto, nas freguesias de Vale de Cavalos e Pinheiro Grande.

Os beneficiários do projeto, que foram identificados pelo Município da Chamusca em articulação com as Juntas de Freguesia e as Instituições Locais, que direta ou indiretamente trabalham com os destinatários do programa, são famílias carenciadas do Concelho da Chamusca, que vivem em condições de precariedade habitacional.

Na seleção dos agregados familiares a apoiar tiveram prioridade os que se encontravam social e economicamente mais desfavorecidos, e em condições de habitação mais degradadas. Dos trabalhos de intervenção destaca-se a substituição ou reconstrução de telhados, reparação de pavimentos, reparação de paredes interiores e exteriores e pintura integral das mesmas, reparação do circuito elétrico, revisão da canalização e do sistema de aquecimento, substituição de portas, reparação de fissuras estruturais nas paredes, ligação à rede de água e eletricidade, ligação aos esgotos ou recolha de entulho.

Cláudia Moreira, vice-presidente da Câmara Municipal da Chamusca, com o pelouro da Ação Social congratula-se com a assinatura deste protocolo e desta parceria, louvando o trabalho destes jovens voluntários, que numa verdadeira lição de humildade, abdicam regularmente das suas férias de verão, para se dedicarem a ajudar famílias social e economicamente desfavorecidas, adiantando que “o Município da Chamusca tem consciência da vulnerabilidade social do concelho e é por termos essa consciência que temos vindo a ajustar medidas e respostas em conjunto com os nossos parceiros sociais, com o objetivo de promover e melhorar a sua qualidade de vida, assegurando os seus direitos básicos, sociais e de cidadania”.

As intervenções operadas pela Just a Change são levadas a cabo por centenas de voluntários, que reabilitam dezenas de casas por ano, tornando-as em lugares dignos de serem vividos com alegria e esperança.

De acordo com a Associação, a pobreza habitacional afeta mais de 420 mil portugueses, sendo que cerca de 23% da população portuguesa não consegue manter a casa quente, mais de 60 mil portugueses não têm água canalizada nem saneamento e mais de 30 mil não têm eletricidade em casa.