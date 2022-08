Profissionais do Hospital de Santarém participam cada vez mais em investigação

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) viu aprovados 107 trabalhos de investigação, nos últimos quatro anos. Os ensaios clínicos representam a fatia dominante nesta atividade, tendo o Hospital e os investigadores recebido um financiamento externo de mais de 48 mil euros para a sua realização.

A criação do Gabinete de Investigação, em 2019, permitiu ao Hospital uma evolução significativa na área da investigação, em particular no que respeita aos ensaios clínicos, com especial destaque nas áreas de cardiologia, dermatologia, neurologia, infeciologia, medicina interna, cirurgia vascular, psiquiatria, pediatria, gastrenterologia, pneumologia, cirurgia geral e oncologia. Só em 2022 estão a decorrer 15 ensaios clínicos.

Para o Conselho de Administração do HDS, “a investigação é fundamental para o desenvolvimento do Hospital, quer pela diferenciação dos seus profissionais, quer pelo prestígio técnico e científico associado”.

O Gabinete de Investigação do HDS integra uma administradora hospitalar, uma assistente técnica, duas médicas, uma técnica de análises clínicas e saúde pública e uma enfermeira.