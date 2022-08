Corpo de jovem encontrado no rio Tejo junto à ponte D. Luís

O corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado a boiar no rio Tejo ao final desta terça-feira, 23 de agosto, na Ribeira de Santarém, junto à ponte D. Luís, que liga Almeirim a Santarém.

Segundo apurou O Almeirinense, o corpo já se encontrava com sinais de decomposição, podendo o mesmo já estar no curso de água há algum tempo. Para já são desconhecidas as causas do aparecimento do corpo, bem como se o mesmo foi dado como desaparecido.

De acordo com a Rede Regional, nas buscas efetuadas pelas autoridades foi encontrado um passaporte de um cidadão angolano, que se supõe ser da vítima.

As autoridades estão a investigar os pormenores deste incidente.

Nas operações de socorro estiveram 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

De recordar que, esta é a segunda morte registada em cerca de 48 horas no rio Tejo.

(em atualização)