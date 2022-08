Jovem de Almeirim morre na praia fluvial de Valada

Um rapaz de 13 anos, residente no concelho de Almeirim, morreu afogado este domingo, 21 de agosto, junto à praia fluvial de Valada, no Cartaxo.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o jovem morreu afogado ao final da tarde, em frente à praia fluvial de Valada. O alerta para o afogamento foi dado pelas 19h10, e cerca de meia hora depois o corpo foi encontrado pelos bombeiros e retirado da água, tendo sido iniciadas manobras de reanimação no local, que se revelaram infrutíferas e o óbito acabou por ser validado.

De acordo com a Rede Regional, o jovem “era residente no concelho de Almeirim” e passava o dia com a família.

Uma equipa de apoio psicológico foi acionada para apoiar a família e o corpo levado para o Hospital de Santarém.

Estiveram envolvidos nas operações de socorro 15 operacionais, apoiados por oito veículos.

(em atualização)