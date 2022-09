“Estes são os dias mais fortes da restauração em Almeirim”

O Festival da Sopa da Pedra está de regresso de 31 de agosto a 4 de setembro, após dois anos de suspensão devido à pandemia covid-19, com muita gastronomia, concertos, artesanato, animação e muito mais, no Parque das Tílias, em Almeirim.

Depois da pausa forçada com a pandemia, o Festival está de regresso. Quais as expectativas?

As expectativas são altas, pelo que verificámos nas festas da cidade e nas festas das freguesias esperamos uma grande afluência.

A pandemia não foi boa para nada nem para ninguém, e para o festival não foi excepção. Vinha a crescer de forma exponencial?!

Sim, o festival estava numa fase de grande desenvolvimento tendo em conta o número de expositores assim como a exposição televisiva que nos ajudava na divulgação e promoção da nossa sopa e restante gastronomia. Com a pandemia veio travar todo este desenvolvimento.

É como voltar ao início?

Não, apesar de desta paragem forçada, não foi fácil restabelecer toda esta estrutura que envolve a organização do festival, pois todos nós temos muita dificuldade em “pôr isto a funcionar,” mas com a entreajuda, esforço e vontade de todos, juntamente com os parceiros, julgamos ter as condições reunidas para um bom festival.

O funcionamento será semelhante aos anos anteriores?

Sim, optamos por fazer tudo à semelhança de 2019, tendo sido um ano muito bom, é uma forma de ser o mais realista possível em relação ao desconhecimento dos efeitos da mundança que sofremos.

Quais os destaques do programa? Quer na animação quer também nos aspetos mais ligados à gastronomia?

Uma das alterações visíveis será a reorganização do espaço, do que existia e que de um modo positivo, mantivemos as outras houve ajustes para um melhor funcionamento. Em termos de animação iremos pautar por um registo como nos anos anteriores e em termos de gastronomia iremos ter novos chefs.

Que apoios contam para montar este evento?

Os apoios, são o Município de Almeirim, juntamente com os parceiros Sumol +Compal, os cafés Camelo e a OZ gás.

Há uma ideia do impacto na economia?

Claramente, apesar de não quantificarmos a afluência ao festival tendo em conta que as entradas são gratuitas, estes são sem dúvida os dias mais fortes da restauração em Almeirim.

Mesmo estando paredes meias com os restaurantes, o festival não é concorrente?

Somos parceiros, o trabalho da CGA centra-se desde 2004, na divulgação e promoção da nossa gastronomia e vinhos. Não existe esse tipo de registo entre nós, mas sim uma colaboração constante.

Com a certificação da Sopa da Pedra mesmo a nível europeu, o festival ganha mais relevo ainda?

Nitidamente. A certificação é uma mais valia para Sopa da Pedra assim como para a restauração local e respectivo festival. Deste modo agradeço ao jornal e aproveito para convidar toda a população para nos fazer uma visita ao parque das Tílias de 31 de Agosto a 4 de Setembro.