“Os 20kms são uma família linda e enorme. É incrível estar lá” 

Edmara Chete, jovem residente em Alpiarça. decidiu ir para os 20 kms de Almeirim depois de aceitar um convite de uma amiga. Desde Então, Edmara tem sido uma das figuras de destaque da secção de atletismo dos 20 kms. Numa entrevista dada à Almeirinense TV, Edmara fala sobre as suas ambições e dá a conhecer a sua veia artística.

Como é que uma jovem de Alpiarça vem parar ao Atletismo em Almeirim?

Eu vim parar em Almeirim por mero acaso. Uma amiga minha, que já pratica Atletismo há algum tempo, convidou-me para fazer parte do grupo de Atletismo de Almeirim e eu aceitei.

E porque razão aceitaste?

Eu aceitei porque fui experimentar uma semana, que servia para perceber se era aquilo que eu queria fazer, eu adorei estar lá. A experiência foi incrível e o verdadeiro motivo de eu ter ficado lá foi o facto de ter visto as fotos, no Facebook da Associação 20Kms de Almeirim, e ver que as pessoas estavam felizes e realizadas por estarem lá. Cada momento deu-me mais vontade de ficar e fazer parte daquela família, que é linda e enorme e são todos amigos uns dos outros. É incrível estar lá.

Estás na Associação 20Kms de Almeirim há quanto tempo?

Estou na Associação há quase cinco anos.

Qual é o balanço que fazes destes últimos cinco anos?

Nestes cinco anos tenho feito um pouco de tudo, sendo que agora tenho me especializado mais em provas específicas nomeadamente as de Corrida com barreiras, Salto em comprimento e Salto em altura.

Como cresceu esta paixão pelo Atletismo?

Esta paixão cresceu de uma forma natural, porque no verão de 2017, quando eu vim para Portugal, eu estava à procura de uma atividade para fazer durante as férias de verão para não ficar sozinha.Foi aí que eu encontrei as Férias Desportivas de Alpiarça e resolvi participar. Durante as atividades a organização do evento tinha cinco medalhas em cima de uma mesa e quando eu olhei para aquilo eu pensei para mim: “Uma dessas medalhas vai comigo para casa”. À medida que eu ia fazendo as atividades eu olhava para elas. No final consegui uma medalha de 5º lugar.Ver a minha amiga Lara Ribeiro no topo do pódio deu-me motivação para continuar e ser como ela, porque na altura inspirava-me nela.

Relativamente à tua relação com o Atletismo, costumas fazer quantos treinos por semana?

Agora tenho feito quatro treinos por semana, porque estou em desenvolvimento para melhorar os meus tempos. Mas nos últimos anos tinha feito sempre três treinos por semana.

Em que consistem os teus treinos?

Os meus treinos são bons. São treinos softs e exigentes ao mesmo tempo. Os treinadores ajudam imenso para que possamos melhorar os tempos e identificam sempre os nossos erros.

No total praticas quantas disciplinas?

Não vou dizer um número ao certo porque no fundo eu já fui atleta de provas combinadas, por isso é difícil dizer um número certo.

E qual é a tua disciplina favorita?

Não tenho uma disciplina favorita ao certo. Para mim o Atletismo é o meu favorito, mas mais especificamente o que eu estou a fazer hoje como, por exemplo, as barreiras.

Já conquistaste vários títulos, as provas deste ano decorreram como tu esperavas?

Na Corrida com barreiras consegui obter uma marca muito boa, eu tinha 17 segundos e algumas milésimas, agora já não me recordo, e consegui fazer 00:14.96 segundos, que era o tempo que o meu treinador esperava que eu mais ou menos fizesse. Ele lançou-me o desafio de fazer abaixo de 15 segundos e consegui fazer. E isso deixou-me realizada.

Já no Salto em altura fiquei dececionada porque não consegui chegar aos objetivos que queríamos alcançar. E no Salto em comprimento criei expectativas porque quase que consegui chegar à minha marca que é 5,24 m e isso deu-me vontade de continuar nesta disciplina.

A Edmara nasceu em 2005 e estuda em Alpiarça, o que quer ser quando for grande?

O Atletismo não vai sair da minha vida tão cedo, digo já. Tenho outros sonhos como a área empresarial, o marketing. Essas coisas interessam-me bastante e quero seguir essas áreas. O Atletismo e o desporto não vão sair da minha vida tão cedo, mas não é algo que eu veja como meu futuro.

Mas se tivesses a oportunidade de seguir uma carreira enquanto profissional no Atletismo, aceitarias?

Claro que aceitaria, tanto que eu agora tento fazer certas marcas para ver se, com o Atletismo, consigo receber algumas bolsas da Federação para os meus estudos serem acompanhados de uma melhor forma.

Como tem sido conciliar o desporto com a escola, é muito difícil?

Até ao 9º ano não foi nada difícil, foi sempre tudo tranquilo, porque via o Atletismo como um passatempo. No 10º ano é mais difícil derivado ao curso que eu estou que exige mais horas de estudo e muita atenção da minha parte. No início ainda deixei o Atletismo mas no final do ano vi que isso era um erro e que afinal o Atletismo fazia sentido para mim. Agora tento conciliar os treinos com as horas de estudo.

Sei que a Edmara além do desporto é artista de rua em Alpiarça, qual é a tua relação com esta atividade?

Ser artista de rua chama a minha parte de ser infantil, afinal ainda tenho 17 e isso faz parte da vida, além de chamar pela minha criatividade. E acabou por ser um amigo que me desafiou e eu disse: “bora”. Gostei imenso e eles continuam a convidar-me para certas atividades, tanto que já aconteceu aqui em Almeirim essa atividade como, as Estátuas Vivas, e gostei imenso.