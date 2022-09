Obras no estádio Municipal de Almeirim em fase de conclusão

A Câmara Municipal de Almeirim iniciou a construção da última fase de obras no Estádio Municipal de Almeirim. Esta fase inclui a construção de um bar de apoio e a conclusão da pavimentação.

Este projecto, iniciado em 2014, estará, segundo o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, totalmente finalizado em 2023. Este espaço “foi feito de acordo com as nossas possibilidades. Nem sempre com a rapidez que gostaríamos, mas sempre de forma sustentável” referiu Pedro Ribeiro, numa nota nas redes sociais.

Recorde-se que no passado mês de agosto, a câmara inaugurou, neste mesmo espaço, dois novos campos de futebol de 7, e um campo de treino para guarda- redes. Na altura, o autarca, em declarações ao jornal O Almeirinense , considerou que estes equipamentos iriam “ampliar a oferta e promover uma melhoria substancial à prática desportiva, nomeadamente na otimização dos treinos das camadas jovens”.

As obras no estádio municipal de Almeirim fazem parte de uma aposta que começou em 2014. “Quando cheguei à Câmara este espaço estava em terra batida. Hoje temos todas as condições necessárias para que os jovens, os pais e as famílias, possam aqui estar e divertirem-se”, referiu o presidente na inauguração.

A Câmara de Almeirim prevê ainda a instalação de um conjunto de associações desportivas e clubes nas várias salas do edifício do estádio.