Mercadona doa bens de primeira necessidade à APPACDM

O supermercado Mercadona de Santarém, que abriu a sua loja no Santarém Retail Park no passado dia 2 de agosto, tem vindo a doar bens de primeira necessidade à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Santarém (APPACDM).

A nova loja doa, diariamente, bens de primeira necessidade à APPACDM, uma Instituição Particular de Solidariedade Social criada em 1972, com intervenção social nos concelhos de Santarém e Cartaxo, e cujos objetivos são promover e estimular o desenvolvimento das pessoas com deficiência/incapacidade e a sua inclusão na sociedade, disponibilizando apoio aos seus familiares e atuando na defesa dos seus direitos.

Luis Amaral, presidente da Direção da APACDM de Santarém, explica que o acordo de colaboração firmado entre a Mercadona e a APPACDM de Santarém tem como finalidade apoiar a Instituição com bens alimentares e outros de primeira necessidade.

“Este apoio é para nós de excecional importância, pois irá permitir suprir necessidades sempre presentes na vida da nossa Instituição”, referiu.

Ana Carreto, diretora de Relações Externas Centro-Sul de Portugal, acrescenta que “diariamente são doados, desde a nossa loja de Santarém, produtos de primeira necessidade para ajudar a instituição a continuar a cumprir a sua nobre missão junto dos que mais necessitam”.

No total, a Mercadona já doou 670 toneladas de produtos de primeira necessidade no primeiro semestre de 2022, através das suas lojas em Portugal. Estas doações, que equivalem a mais de 11.000 carrinhos de compras, foram destinadas a mais de 30 cantinas sociais, 5 bancos alimentares e outras instituições sociais com as quais a empresa colabora.