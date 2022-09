Parque de autocaravanas de Almeirim com balanço “muito positivo”

O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, numa conversa com o Jornal O Almeirinense, fez um balanço “muito positivo” do parque de autocaravanas de Almeirim.

Apesar das criticas, o autarca acredita que esta infraestrutura é uma mais-valia para o concelho. Segundo Pedro Ribeiro o parque está localizado numa área onde pessoas pessoas podem aproveitar não só a componente urbana de Almeirim, mas também a gastronomia da região.

“Os parques de autocaravanas são bastante populares na Europa central e no norte da Europa. Nós andamos sempre um bocadinho atrasados nestas tendências. Quando isto começou a ser pensado, identificamos dois tipos de parque: Os parques inseridos na natureza que fazem com que as pessoas tenham a possibilidade de estar, alguns dias, numa espécie de parque de campismo. Nós não temos condições para isso. Nós não podemos competir com a serra da estrela ou com o Gêres. E o que é que nós temos? Temos a componente urbana aliada à gastronomia. Quando decidimos colocar o parque naquele espaço, sabíamos que é uma área onde as pessoas param e aproveitam a nossa gastronomia.” referiu Pedro Ribeiro ao nosso Jornal.

Apesar das criticas por parte de alguns populares, Pedro Ribeiro considera que a existência deste parque faz todo o sentido. “Houve quem dissesse que esta infraestrutura não serviria para nada. Tantas vezes dizem mal, há de haver alguém que acerte. Como se costuma dizer, um relógio parado está certo duas vezes por dia (…) As pessoas sabem que o parque têm boas condições, sabem que têm um bom ambiente urbano, sabem que podem ir à restauração, e portanto esta infraestrutura faz todo o sentido.”

Segundo o presidente, a construção deste tipo de infra-estruturas é cada vez mais importante para as pessoas: “Temos cada vez mais pessoas que querem sair, andar. Não querem estar fechadas, querem mobilidade. E é por isso que as autocaravanas são cada vez mais importantes.”

Até ao momento, e após alguns meses desde a sua inauguração, a Câmara tem recebido ” vários relatos de pessoas a agradecer, em alguns sites especializados”, refere o presidente. ” Ainda no outro dia, estavam alojadas 10 caravanas o que representa 50% do parque, e isso deixa-nos muito contente. Agora vamos entrar num período onde haverá menos gente, mas temos recebido muito boas indicações.”