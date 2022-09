Concelho de Almeirim sob aviso amarelo devido a chuva forte e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o concelho de Almeirim sob aviso amarelo na segunda e terça-feira, 19 e 20 de setembro, devido “aguaceiros por vezes fortes, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas”.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo estará em vigor entre as 00h00 de dia 19 de setembro e as 00h00 de 20 de setembro. Apesar do aviso de mau tempo as temperaturas máximas nestes dois dias vão rondar os 31º e os 28º Celsius, já as mínimas vão fixar-se nos 18º Celsius.

A chuva deve manter-se até quarta-feira, dia 21, sendo que no resto da semana o céu estará nublado e a temperatura máxima atinge os 28º Celsius.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.