Festival 3in1 Film Fest está de regresso a Almeirim

O festival 3in1 Film Fest está de regresso para a sua 4ª edição nos dias 25, 26 e 27 de novembro, no Cine Teatro de Almeirim.

A organização deste festival internacional de curtas, muito curtas e Making Of’s, é da responsabilidade da Alentejo e Ribatejo Film Commission, em parceria com a Câmara Municipal de Almeirim, sendo que a direção do festival está a cargo do realizador Bernardo Antero.

Este ano, o festival tem 197 filmes inscritos, oriundos de 14 países (Espanha, Bélgica, Polónia, França, Brasil, USA, Grécia, Alemanha, Estónia, República Checa e Portugal), divididos em seis categorias: curtas de ficção, curtas documentário, muito curtas (até 4 minutos), curtas de animação, Making Ofs e curtas de escola.

Devido à pandemia covid-19, nas edições de 2020 e 2021 foram transmitidas a cerimónia de entrega de prémios via streaming e segundo a organização, este ano vai ser efetuada transmissão streaming do festival, com podcasts, entrevistas e reportagens, para além da abertura do festival e, claro está, da cerimónia de encerramento e entrega de prémios.

Cada uma das seis categorias terá três prémios selecionados entre os cinco nomeados pelo júri, para além do prémio do público e o prémio Fernando Costa/Cinemate para o melhor filme português.

O júri do festival é composto por 15 profissionais: David Novack (diretor de som), Paula Luiz (atriz), Francis Manceau (realizador), Andreia Santos (diretora de fotografia), Carlos Sargedas (realizador e Film Commission da Arrábida), Fernando Centeio (produtor), Fernando Completo (professor universitário), Filipe Luz (realizador de animação), Jorge Carvalho (editor), Luís Nogueira (professor na UBI), Manoel Leite (produtor no Brasil), Nuno Beato (realizador de animação), Paulo Ferreira (produtor), Ricardo Mata (realizador de animação) e Tony Costa (diretor de fotografia).