IP Santarém vai disponibilizar duas novas residências aos estudantes

João Moutão, presidente do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém), assinou com o Governo, no passado dia 15 de setembro, os Contratos-Programa de Financiamento que permitirá a disponibilização de duas novas residências de estudantes na cidade de Santarém, não havendo ainda data para a sua concretização.

Segundo a instituição, as duas novas residências do IPSantarém “irão aumentar em 112 camas a oferta disponibilizada”. A residência do Colégio do Regente, na Escola Superior Agrária, terá 44 quartos, sendo 30 duplos e 14 individuais, 2 dos quais adaptados a pessoas com mobilidade reduzida, para um total de 74 estudantes. Já a residência da Escola Superior de Educação terá 30 quartos, sendo 8 duplos e 22 individuais, 2 dos quais adaptados a pessoas com mobilidade reduzida, para um total de 38 estudantes.

No final da sessão oficial que decorreu na Academia de Ciências de Lisboa, o presidente do IPSantarém expressou satisfação, descrevendo que “com o acentuado aumento do número de estudantes verificado nos últimos anos, o problema da falta de quartos tem se agudizado”.

“Estas novas residências irão ser uma importante ajuda, para garantir que todos os cidadãos, independentemente das suas condições económico-sociais, têm as mesmas possibilidades estudar no ensino superior. Serão ainda um suporte importante para a atração de estudantes internacionais, tão necessários para fazer desenvolver a economia do País, e cuja procura tem também aumentado. Atualmente o IPSantarém conta apenas com 260 camas em residências de estudantes, muito abaixo da percentagem de camas de outras regiões do país”, conclui o responsável.

Estes contratos inserem-se no âmbito do Programa Nacional de Alojamento para o Ensino Superior (PNAES) apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e gerido pela Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação.

O IPSantarém é uma instituição de ensino superior politécnico público que integra atualmente cinco escolas superiores, quatro na cidade de Santarém e uma na cidade de Rio Maior.