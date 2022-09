CNEMA recebe XXVII Jornadas de Cardiologia de Santarém

O Centro de Exposições de Santarém (CNEMA) recebe, no dia 25 de novembro de 2022, as XXVII Jornadas de Cardiologia de Santarém, presididas por Vítor Martins, diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Distrital de Santarém (HDS).

O evento destina-se a médicos, enfermeiros e técnicos de cardiopneumologia e é precedido de um curso pré-congresso para médicos, a decorrer no dia 24 de novembro, no auditório do HDS, sobre a temática da doença coronária – abordagem prática, limitado a 80 inscrições.

“Queremos que estas Jornadas sejam um recomeço de um encontro, marcado pela matriz de saber, partilha de conhecimento e fundamentalmente um reencontro para todos nós”, afirma Vítor Martins.

O presidente das Jornadas destaca a abordagem das novas recomendações publicadas no último ano relativamente a temas como a morte súbita, as arritmias ventriculares, a avaliação cardiovascular de doentes com cancro, terapêutica farmacológica de doentes com insuficiência cardíaca, diabetes mas também obesidade e gravidez.

Durante as Jornadas irá falar-se também sobre protocolos de referenciação à especialidade de cardiologia, temática sobretudo dirigida aos Cuidados de Saúde Primários, relacionada com a publicação de importantes documentos no último ano.

Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS, destaca que após um período complexo e exaustivo a que todos estivemos sujeitos nos últimos anos, a Administração do HDS não pode deixar de louvar o esforço que os seus profissionais demonstram ao realizar estas Jornadas. “Estamos certos que serão um momento importante na troca de conhecimentos e a demonstração da vitalidade dos serviços e das suas equipas na busca constante de novos saberes e práticas para melhor tratar os nossos doentes”, realça.

O programa das Jornadas já se encontra disponível, bem como o programa do curso prático.