Desempregados podem criar empresa com apoio ao investimento de 85%

Terminou no dia 27 de setembro o ciclo de três sessões de esclarecimento sobre o programa de apoio ao empreendedorismo levado a cabo pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém. Depois de ter estado em Torres Novas e Santarém, a associação levou o tema à Startup Ourém, onde marcaram presença cerca de 50 interessados neste programa do Governo de Portugal e que deverá abrir aviso de candidatura ainda este ano.

O objetivo da NERSANT com estas sessões foi “antecipar todo o trabalho de construção do plano de negócios, nomeadamente o estudo de viabilidade económico-financeira do projeto, de forma a que os empreendedores elegíveis da região estejam preparados para apresentar num curto de espaço de tempo, as suas candidaturas, após a abertura do aviso, que se prevê que aconteça até ao final do ano”, esclareceu Pedro Félix, Vice-Presidente da Comissão Executiva da NERSANT e responsável pela área de empreendedorismo.

O responsável da associação empresarial referiu ainda que a NERSANT “vai apoiar as candidaturas da região, auxiliando os empreendedores no processo de construção do modelo de negócio e na composição do plano de viabilidade necessário, bem como na própria submissão da candidatura, sem qualquer custo para os empreendedores elegíveis, verifique-se – ou não – a aprovação da candidatura”.

O programa Empreende XXI vai financiar até 85% a criação de empresas por desempregados inscritos no IEFP, com ou sem subsídio de desemprego – são estes os empreendedores elegíveis para o projeto – com um investimento total até 175 mil euros. O apoio divide-se na atribuição de um subsídio não reembolsável até ao limite de 40% do investimento elegível e um empréstimo sem juros, até ao limite de 45%.

São enquadráveis no programa Empreende XXI, investimentos em máquinas e equipamentos, mobiliário e outro equipamento de escritório, investimentos em equipamento informático e software, investimentos na área da transição digital (websites, lojas online, gestão e dinamização de redes sociais), despesas com obras de adaptação e remodelação das instalações, aquisição de viaturas (caso sejam indispensáveis para a implementação do projeto) e fundo de maneio referente ao projeto, até 50% do investimento elegível (com o limite de 4.432,00€).

Para além da ajuda financeira para a criação de empresas e à criação do próprio emprego, os beneficiários do programa receberão formação profissional, mentoria e consultoria especializadas na área do empreendedorismo e terão a possibilidade de se instalarem em incubadoras, se necessário.

Tendo em conta o interesse registado pela NERSANT no programa Empreende XXI – estiveram presentes mais de 100 empreendedores no conjunto das três sessões de esclarecimento já realizadas – a associação abriu inscrições para um novo seminário de apresentação do programa, desta vez em modo online. O webinar está agendado para o dia 4 de outubro, pelas 15:00, com inscrições gratuitas em https://www.nersant.pt/agenda/evento/apoio-a-criacao-de-empresas-e-a-criacao-do-proprio-emprego-empreende-xxi?2022.10.04-15:00-1192.

Os empreendedores interessados em começar a preparar a sua candidatura ao Empreende XXI podem submeter a sua ideia de negócio no portal Sítio do Empreendedor, de modo a que a equipa de apoio ao empreendedorismo possa iniciar os trabalhos de apoio ao desenvolvimento do projeto e candidatura. O portal Sítio do Empreendedor está disponível em http://sitiodoempreendedor.nersant.pt/. Mais informações podem ser obtidas através dos contactos sitiodoempreendedor@nersant.pt ou 249 839 500.