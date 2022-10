Paço dos Negros vence em Almeirim e coloca UFCA fora da Taça do Ribatejo

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros conquistou uma vitória histórica por 2-3 perante o União Futebol Clube de Almeirim, em jogo a contar para a segunda jornada da série 2 da fase de grupos da Taça do Ribatejo, este domingo, 2 de outubro, no Estádio Municipal de Almeirim.

Nóbrega com dois golos e Nuno Ramos marcaram para os pacenses, enquanto que José Maria e Fábio fizeram os tentos dos unionistas.

Com esta vitória, que acaba por ser surpreendente, a equipa de Paço dos Negros colocou-se em posição de qualificação para a próxima fase da Taça do Ribatejo, ocupando o segundo lugar no grupo com quatro pontos.

Já o União de Almeirim está fora das contas na Taça do Ribatejo ao somar a segunda derrota na competição, apesar de ainda faltar uma jornada da fase de grupos.

O Benfica do Ribatejo folgou neste jornada competitiva.