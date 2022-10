Está desempregado? Está aqui a solução

Emprego: Este programa apoia investimentos para a criação de empresas até um máximo de 175 mil euros e é direcionado para desempregados inscritos no IEFP, que possuam uma ideia de negócio económico e financeiramente viável.

O programa é operacionalizado pelo IEFP e pela Startup Portugal e contará com a implementação de um conjunto de instituições acreditadas.

A NERSANT, enquanto entidade que incentiva o empreendedorismo e criação de empresas na região de Santarém, vai apoiar o processo de candidaturas deempreendedores da região ao projeto “Empreende XXI” e esclarecer os interessados através da realização de seminários presenciais. As inscrições são gratuitas.

A destacar nas sessões: Investimentos enquadráveis ou máquinas e equipamentos, mobiliário e outro equipamento de escritório, investimentos em equipamento informático e software, investimentos na área da transição digital (websites, lojas online, gestão e dinamização de redes sociais) o despesas com obras de adaptação e remodelação das instalações, o aquisição de viaturas (caso sejam indispensáveis para a implementação do projeto) o e fundo de maneio referente ao projeto, até 50% do investimento elegível apoio NERSANT no processo de candidaturas ao programa de apoio ao empreendedorismo “Empreende XXI”.