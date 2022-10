Noite de fados solidária pela Sofia Martins em Fazendas de Almeirim

Beatriz Vital, Casimira Alves, Diogo Pombas, Dora Maria, Joana Cota, Joana Possante, Madalena Gil e Paulina Silva vão estar presentes numa noite de fados solidária a favor de Sofia Martins, na sexta-feira, 7 de outubro, no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim.

Os fadistas serão acompanhados por Nuno Ezequiel na guitarra portuguesa, Fernando Nani na viola baixo e Alexandre Silva na viola.

O espetáculo está agendado para as 21h00 e os bilhetes tem o valor de 10 ‘fados’. Os interessados podem adquirir os ingressos no restaurante O Galinha ou na bilheteira do Centro Cultural de Fazendas de Almeirim uma hora antes do espetáculo.