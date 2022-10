Pedro Ribeiro destaca qualidade das refeições escolares e convida pais a almoçar nos refeitórios

O Presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, recorreu às redes sociais para reiterar, uma vez mais, a qualidade das refeições escolares nas escolas do concelho de Almeirim. Esta publicação, surge na sequência das criticas levadas a cabo por vários encarregados de educação a propósito das refeições escolares, tal como o Jornal O Almeirinense noticiou.

O autarca publicou no facebook uma fotografia a dar conta da satisfação de uma encarregada de educação com a qualidade das refeições escolares. Esta fotografia surge no âmbito de um projeto, desenvolvido pela autarquia, que convida os pais das crianças a almoçar nos refeitórios.

O projeto, intitulado ” Pai… Mãe, convido-te a almoçar”, promove refeições conjuntas entre os encarregados de educação e as crianças. Este projeto tem uma série de normas: A inscrição deve ser feita no estabelecimento escolar, com antecedência; o número de adultos depende das condições físicas de cada local, e a refeição do adulto é paga no próprio dia, junto do responsável do serviço.

Segundo Pedro Ribeiro, este programa permite refeições completas a baixo custo (cada refeição tem um custo de 2,5 euros) e demonstra o “investimento que temos feito nos últimos anos na alimentação de qualidade”.

O funcionamento dos refeitórios escolares são da responsabilidade da Câmara Municipal de Almeirim que assegura as refeições escolares dos jardins de infância, 1º ciclo e, mais recentemente, das EB23.

Estas primeiras semanas foram marcadas por longas filas de espera que indignaram os pais dos alunos. Surgiram vários relatos, nas redes sociais, a dar conta que os alunos ficam nas filas dos refeitórios longos períodos de tempo e que a quantidade de comida é insuficiente para fazer face ás necessidades quer dos alunos, quer dos funcionários.

,