Benfica do Ribatejo, U. Almeirim e Paço dos Negros iniciam campeonato no domingo

Benfica do Ribatejo, União de Almeirim e Paço dos Negros iniciam no próximo domingo, 9 de outubro, a competição na série A do Campeonato Distrital da 2ª divisão da Associação de Futebol de Santarém.

O Benfica do Ribatejo desloca-se ao Porto Alto para defrontar a equipa da casa, o União de Almeirim recebe o Espinheirense e o Paço dos Negros enfrenta o Forense em casa.

As partidas do União de Almeirim e do Paço dos Negros estão agendadas para as 16h00, enquanto que o Benfica do Ribatejo joga às 17h00.