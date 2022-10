Desporto é fundamental para um melhor envelhecimento

Um estilo de vida ativo e o desporto são fundamentais para um melhor envelhecimento.

Veja aqui as vantagens da atividade física para seniores.

Desporto revela-se essencial para uma vida melhor na terceira idade

Manter-se ativo depois de chegar à reforma é uma forma de melhorar a saúde física e

mental dos mais idosos. Descubra agora porque o desporto é tão importante para os

cidadãos séniores

O sedentarismo é um dos principais problemas na sociedade moderna, e afeta pessoas de todas as idades. Mas, com o avançar dos anos, as consequências dessa inatividade vão-se acentuando a nível físico e mental. Por isso, a prática do desporto é essencial para ter uma vida melhor na terceira idade.

O sedentarismo é um dos principais problemas na sociedade moderna, e afeta pessoas de todas as idades. Mas, com o avançar dos anos, as consequências dessa inatividade vão-se acentuando a nível físico e mental. Por isso, a prática do desporto é essencial para ter uma vida melhor na terceira idade.

A digitalização da sociedade, especialmente com o advento das apps nos smartphones, é algo que causa o problema da falta de atividade e até do isolamento social. Algo que não é exclusivo dos jovens e também se faz sentir na terceira idade.

Veja agora os benefícios físicos e mentais do desporto na terceira idade.

Desporto melhora a saúde e evita complicações

Com a idade todas as pessoas vão perdendo capacidades físicas. Mas esse

envelhecimento pode ser retardado através da prática do desporto. Atividades como

corridas, ginástica, natação ou até a dança ativam os músculos e articulações. Além disso, o esforço físico melhora as aptidões aeróbicas, impulsionando as capacidades cardíaca e respiratória, evitando problemas de coração e vasculares, reduzindo também a sensação de cansaço e incapacidade dos mais idosos quando fazem esforços.

Praticar desporto tem ainda efeitos práticos no dia a dia dos cidadãos seniores. Através do incremento dos seus índices físicos, a capacidade para realizar outras tarefas é também melhorada. Por exemplo, os idosos que praticam desporto vão ter mais agilidade e capacidade para cumprirem as suas rotinas diárias, mais força para as suas deslocações e limpezas e em outras tarefas do quotidiano.

Há ainda outros benefícios físicos e provas que o desporto é fundamental para um melhor envelhecimento. Por exemplo, quem sofre de dores crónicas (causadas pela osteoporose ou outras doenças), pode encontrar no desporto uma forma de aliviar estas sensações negativas. E algumas das complicações de saúde que se acentuam com o passar dos anos, como descontrolo de diabetes, colesterol alto e problemas de tensão, também podem ser combatidos pela prática do desporto.

Benefícios psicológicos são também diversos

A perda das capacidades físicas com o envelhecimento é algo do conhecimento geral, mas muitos não têm consciência dos problemas que a falta de desporto e atividades têm a nível psicológico para a terceira idade. O isolamento, que a prática de caminhadas, ginástica em grupo ou a dança podem combater, é uma das questões mais importantes para a terceira idade. A socialização que advém do desporto traz felicidade aos mais idosos, evitando a solidão.

As melhorias a nível psicológico chegam também por outros meios. É o caso, por exemplo, do maior estado de alerta, da capacidade de memorização e melhoria dos níveis cognitivos por manter-se em atividade. Há ainda um último benefício da prática do desporto na terceira idade que deve ser colocado em destaque. Falamos da melhoria da autoestima dos idosos que praticam desporto, já que serem capazes de realizar estas atividades faz com eles se sintam melhores consigo mesmos, tenham mais confiança e encarem a vida de uma forma mais positiva. E este é, sem dúvida, um dos melhores motivos para os idosos aderirem à prática do desporto!