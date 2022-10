Alunos visitam idosos do Lar S. José

No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Idoso, o dia 4 deste mês foi

marcado por um momento especial com a visita de alguns alunos e professores ao Lar de S. José, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim.

Esta iniciativa foi promovida pelo Clube de Solidariedade (docentes Teresa Filipe e Olga Lourenço) e Clube das Artes (docente Helena Heleno) do Agrupamento de Escolas em parceria com as docentes de Educação Musical (Helena Heleno), Cidadania e Desenvolvimento (Vera Oliveira), Espanhol (Ângela Luísa), bem como com o animador sócio- cultural da santa Casa da Misericórdia de Almeirim, Luís Balsinha.



Com esta actividade foram fomentados atitudes e valores conducentes à consciencialização da importância do exercício de cidadania e solidariedade, criando situações concretas de partilha pela arte, com um momento musical, entre diferentes gerações e no respeito pelos idosos. Igualmente se procurou estimular a relação Escola/ Comunidade, conforme as linhas orientadoras do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Almeirim.