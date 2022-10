Armando Calado produz “Música no Coração”

Armando Calado está a produzir o musical “Música no Coração” que sobe aos palcos no dia 12 novembro (Porto) e 1 dezembro no Altice Arena.

Este espetáculo é um musical romântico, baseada numa história verídica, cuja banda sonora tem vido a ser cantarolada ao longo dos anos. Musicalmente, o espetáculo traz-nos músicas icónicas, onde estão incluídos os clássicos temas “Do-Re-Mi”, “So Long, Farewell”, “I Have Confidence”, “Morning Hymn/ Alleluia” e “My Favorite Things”.

“Música no Coração” conta a história de Maria, uma noviça cuja vocação para freira se resume apenas ao nome. A sua indisciplina e o seu jeito para se meter sempre em sarilhos faz com que o convento que a abriga decida incumbi-la de uma missão mais terrena: tomar conta dos sete filhos do viúvo e rezingão Capitão Von Trapp.

Maria segue para a luxuosa mansão dos Von Trapp entusiasmada, mas, ao mesmo tempo, receosa… e tem razões para o estar. É que Liesl, Friedrich, Louisa, Kurt, Brigitta, Marta e Gretl não estão com vontade nenhuma de lhe facilitar a vida, tal como não o fizeram às dezenas de amas que passaram antes por sua casa. Mas os métodos de Maria são bem diferentes e esta acaba por conquistar-lhes o coração através da música.

