Tenistas representam Almeirim no Campeonato Nacional de Veteranos

Sara Pereira, Isabel Carvalho, Ana Paula Rosário e José Rodrigues representaram a secção de ténis dos 20 kms de Almeirim no Campeonato Nacional individual de veteranos, decorreu entre os dias 29 de setembro e 5 de outubro, nos court’s do Vale do Lobo Tennis Academy e do Vilamoura Tennis e Padel Academy, Algarve.

Em veteranos +45 femininos, Sara Pereira ficou pelo caminho na 1ª ronda, tendo cedido frente a Claudia Pelixo, do CT Amadora e nº5 nacional, por duplo 6/0. Em pares femininos, no escalão de +40, Sara Pereira ao lado de Raquel Ribeiro, do CET Cantanhede, ficaram pelo caminho na ronda inaugural.

Em veteranos +45 masculinos, José Rodrigues cedeu na ronda inaugural frente a Miguel Abreu, do CET Elvas, por 6/0 e 6/4. Em pares, ao lado de Miguel Abreu, o tenista de Almeirim perdeu nos quartos-de-final, frente a Alexandre Sanches e Marco Santos, pelos parciais de 6/4 e 7/5.

No escalão de +50 femininos, Isabel Carvalho ficou pelo 3º lugar no grupo. A tenista de Almeirim cedeu na primeira jornada frente a Susana Baeta, do Lisboa Racket Center, por 6/0 e 7/5 e frente à 1ª cabeça-de-série, Susana Marques, número 1 nacional, do CIF, por duplo 6/0.

Em +60, Ana Paula Rosário ficou pelo mesmo lugar. A tenista da Associação 20kms de Almeirim cedeu frente a Ann Fernandes, do CT Torres Novas, por duplo 6/0 e frente a Maria Ferreira, do CIF, por duplo 6/1.

Em pares, ao lado da colega de clube, Ana Paula Rosário, a dupla almeirinense ficou pelo caminho na 1ª ronda frente a Paula Zoio e Vera Pyrrait, por 6/0 e 6/1.

Em pares mistos, no escalão de +50, Isabel Carvalho jogou ao lado de Rui Almeida Rodrigues, do Clube Nacional de Ginástica, tendo perdido frente a Isabel Pinto e Vasco Costa, por duplo 6/2.