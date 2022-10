Hospital de Santarém inicia obras de pintura do edifício

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) deu início às obras de pintura do edifício, num investimento de 738 mil euros previsto no orçamento para 2022. Estima-se que a empreitada fique concluída até ao final deste ano.

Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS, salienta que “a pintura do hospital contribuirá para melhorar a imagem exterior do hospital e tornar a instituição mais integrada no meio circundante”.

O HDS apela à compreensão para o ruído gerado pelas máquinas, assim como para algum incómodo resultante dos trabalhos, quer para os colaboradores, quer para utentes e/ou visitas.

As instalações do HDS foram inauguradas em novembro de 1985 e, desde aí, o edifício foi pintado uma única vez.