Feiras online promovem negócios locais

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar em novembro cinco feiras empresariais digitais locais, que têm como objetivo promover a economia e os negócios dos territórios que abrangem. A participação de empresas associadas é gratuita e as inscrições estão já abertas.

A presença no digital é, nos dias que correm, de extrema importância para as empresas, pelo que a NERSANT tem vindo a realizar, desde 2020, diversos certames virtuais com o objetivo de alavancar os negócios das empresas da região.

Na sequência desta prioridade, a associação realizou já diversos certames digitais, de caráter setorial e multissetorial, mas também de caráter local, iniciativa que volta a repetir-se este ano.

Para novembro, a NERSANT tem calendarizados cinco certames digitais locais, que vão decorrer na plataforma de negócios da associação, Compro no Ribatejo. Em agenda e com inscrições abertas, está já a 1.ª Feira Empresarial Digital de Santarém, a 2.ª Feira Empresarial Digital do Sorraia, a 2.ª Feira Empresarial Ourém+Digital, a 2.ª Mostra Empresarial Digital de Rio Maior e Cartaxo e a 1.ª Feira Empresarial Digital de Abrantes, Constância, Mação e Sardoal.

Nos certames, cada uma das empresas participantes terá direito a um espaço virtual dedicado onde se poderá apresentar, bem como dar a conhecer o seu catálogo de produtos e serviços. A feira estará acessível a qualquer visitante, sem necessidade de registo no portal, sendo possível entrar em contacto direto com as empresas, através da mesma.

As empresas interessadas em marcar presença em qualquer das feiras digitais em agenda, podem registar a sua pré-inscrição na área das feiras em agenda do portal Compro no Ribatejo, em https://compronoribatejo.pt/feiras/. As empresas associadas da NERSANT com quotização regularizada não têm qualquer custo de participação.