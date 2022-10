Fazendense perde em casa e soma primeira derrota da temporada. Benfica e Paço dos Negros empatam

A Associação Desportiva Fazendense foi surpreendida e perdeu em casa frente ao Samora Correia por 1-3 em partida a contar para a 5ª jornada da 1ª divisão do Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Santarém.

A equipa de Fazendas de Almeirim até entrou a ganhar na partida mas acabaria por sofrer dois golos ainda antes do intervalo. Já na segunda parte, a equipa visitante marcou o terceiro e arrumou as contas da partida.

Com este resultado, o Fazendense soma 10 pontos na classificação, perdendo assim a liderança do campeonato para o União de Tomar que tem 12 pontos.

Na próxima jornada, o Fazendense visita o reduto do Águias de Alpiarça.

Futebol feminino perde na 2ª eliminatória da Taça de Portugal

O futebol feminino do Fazendense deslocou-se ao campo do Vasco da Gama onde perdeu por 2-0, em jogo a contar para a 2ª eliminatória da Taça de Portugal.

Uma expulsão de Verónica aos 8 minutos de jogo condicionou desde cedo a partida para as charnecas. No próximo domingo, o Fazendense recebe os Lagartos do Sardoal, em casa, para tentar manter a liderança no campeonato da 3ª divisão.

Benfica do Ribatejo e Paço dos Negros empatam na 2ª divisão

O Benfica do Ribatejo e o Paço dos Negros dividiram pontos numa partida que terminou com empate por 1-1, a contar para a 2ª jornada da 2ª divisão série A do Campeonato Distrital de Santarém. O União de Almeirim folgou nesta jornada.

As três equipas do concelho somam 1 ponto cada na competição.