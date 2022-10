Joana Caetano conquista Lezíria Ténis Open. Pai e filho Rodrigues finalistas em pares

A tenista da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim, Joana Caetano, conquistou “em casa” o Lezíria Ténis Open, o torneio sénior promovido pelo clube de Almeirim. José Rodrigues e José Miguel Rodrigues sagraram-se, novamente, vice-campeões de pares.

Em seniores femininos, Joana Caetano venceu os três jogos do grupo, frente a Diana Batista (6/3 e 6/0), Isabel Carvalho e Sara Pereira. Diana Batista, do Clube Ténis do Montijo, conquistou o troféu de finalista vencida, ao ter vencido os outros dois jogos, enquanto Isabel Carvalho, também de Almeirim, conquistou o 3º lugar do pódio.

Em masculinos, João Mineiro, do RacketSports Clube de Leiria, conquistou o troféu ao derrotar na final Manuel Marques, do Coimbra Racket Club, pelos parciais de 5/7, 6/4 e 10-5 no decisivo Super Tie-Break, numa final muito bem disputada. Nas meias-finais, João Mineiro venceu José Rodrigues por 6/1 e 6/2, enquanto Manuel Marques derrotou José Miguel Rodrigues por 6/4 e 6/3.

Pai e filho juntaram-se no torneio de pares e chegaram à final, depois de vencerem os colegas de clube, André Martins e Francisco Garrido, cedendo no jogo decisivo frente a João Mineiro e Manuel Marques pelos parciais de 6/3, 5/7 e 10-8. Também em pares, Marcos Cavaca ao lado de Martim Salvador cederam nas meias-finais frente aos vencedores do torneio por duplo 6/1.

Em singulares masculinos, ainda da Associação 20kms de Almeirim, Marcos Cavaca perdeu na 2ª ronda frente a Manuel Marques, enquanto Francisco Garrido cedeu frente a António Romano Santos, do RacketsPro EUL, por 6/0 e 6/1. André Martins ficou também pelo caminho na ronda inaugural, frente a Martim Salvador, por 6/4 e 6/1.

O Lezíria Ténis Open decorreu no fim-de-semana de 15 e 16 de outubro e integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como torneio de nível C, tendo sido promovido pela Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim.