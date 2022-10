Juvenis do U. Almeirim e iniciados sofrem pesadas derrotas no campeonato nacional

As equipas de juvenis do União de Almeirim e os iniciados do Footkart sofreram pesadas derrotas nos campeonatos nacionais dos seus escalões.

O União de Almeirim perdeu por 4-0 na deslocação ao terreno do Farense, no passado sábado, 22 de outubro, somando assim a 7ª derrota na 2ª divisão do campeonato nacional de juvenis. Os almeirinense somam 4 pontos e seguem na penúltima posição da tabela.

O Footkart perdeu por 0-7 na receção ao Sporting CP, somando a 4ª derrota na 1ª divisão do campeonato nacional de iniciados. O Footkart está na 5ª posição da tabela classificativa com 13 pontos somados.

Na próxima jornada o União de Almeirim recebe o Despertar SC, enquanto que o Footkart recebe o Real SC.