Equipas do FutAlmeirim com sortes diferentes no distrital

As equipas do FutAlmeirim tiveram sortes diferentes nos jogos realizados ao longo do fim-de-semana. Os almeirinenses so conseguiram vencer nos escalão de juvenis, sendo as derrotas justificadas por lesões e planteis curtos ainda à espera de reforços.

Os infantis deslocaram-se ao CAD Coruche para a sua primeira jornada do campeonato distrital de infantis, apesar de desfalcados por lesões, os atletas deram tudo mas não evitaram a derrota. Resultado: 5-1.

O escalão de juvenis recebeu e venceu o Benavente Futsal Clube, um jogo entre duas boas equipas que se respeitam. À 4ª jornada do campeonato, a equipa almeirinense segue com três vitórias e uma derrota. Resultado: 5-0.

Já a equipa de juniores deslocou-se à casa do Vitória de Santarém, onde não conseguiram evitar a derrota. Apenas com um suplente no banco, a equipa deu tudo diante de um adversário forte. Resultado: 9-0.

Os seniores receberam a Casa do Benfica da Golegã, uma equipa bastante forte que veio do nacional, que derrotou sem dificuldade os almeirinenses. Resultado: 1-7.