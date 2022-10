Fazendense vence em Águias de Alpiarça e sobe posições. Equipas do concelho sem sorte na 2ª divisão

A Associação Desportiva Fazendense venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Águias de Alpiarça e subiu ao 2º lugar da tabela classificativa à 6ª jornada da 1ª divisão do Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Santarém.

Os charnecos entraram a vencer logo aos dois minutos da partida depois de Tiago Mateus converter um pontapé de penálti. O Águias viria a empatar a partida aos 50′ através de Sérgio Mendes, mas os três pontos acabariam por vir para Fazendas de Almeirim depois de Torres Gomez faturar para os visitantes aos 83′.

Com este resultado, o Fazendense está a apenas um ponto do líder Samora Correia que já leva 14.

Jornada para esquecer na 2ª divisão para as equipas do concelho

A 3ª jornada da 2ª divisão do Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Santarém não correu bem às equipas do concelho. O União de Almeirim perdeu em casa por 0-1 com o Rebocho e o Benfica do Ribatejo perdeu 2-0 no terreno do Marinhais.

O Paço dos Negros tem sido a equipa com mais sorte nesta competição e somou o segundo empate na deslocação ao terreno do Porto Alto, onde o resultado final de fixou em 1-1.

Futebol Feminino: Fazendense reforça liderança

A equipa feminina do Fazendense venceu os Lagartos do Sardoal por 2-0 e continua no topo da liderança da Série I do Campeonato Nacional da 3ª divisão. Luana e Cátia fizeram os golos das charnecas.