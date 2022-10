Plastiagro distinguida pelo terceiro ano consecutivo

A Plastiagro recebeu mais uma distinção. Pelo 3º ano consecutivo a Plastiagro está entre as 5% melhores PME de Portugal.

“Agradecemos aos nossos clientes, fornecedores e colaboradores,, a confiança que depositam na nossa empresa”, agradeceu a empresária Maria Noémia Maurício.

A Plastiagro é empresa grossista que se dedica desde 1982 à comercialização de plásticos e redes. Apostando na diversificação, qualidade e actualização dos seus produtos, contamos com uma gama de mais de 2000 artigos. Situada na zona industrial de Almeirim desde janeiro de 2005, área geográfica de excelência, a Plastiagro é servida por uma rede de vias de comunicação que permitem um rápido acesso ao norte (A1) e ao sul do país (A15). Empreendedora e dinâmica, a Plastiagro tem acompanhado o crescimento, a evolução e o desenvolvimento nas diferentes áreas, em particular do sector agrícola.