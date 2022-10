O W Shopping celebra o 19º aniversário.

28 de outubro de 2003, foi o ano em que abriu portas a Santarém, revolucionando e melhorando o comércio da cidade, disponibilizando à população uma variedade de marcas, nacionais e internacionais, que vieram conferir uma oferta distinta na cidade e região.

Desde então, tem vindo a adaptar-se às novas tendências, indo ao encontro das necessidades dos seus clientes, com novas lojas, serviços e restaurantes.

Todo o esforço e empenho em fazer deste Centro Comercial, o Centro de Santarém, espaço onde os clientes podem encontrar não só marcas de referência para todos os géneros e faixas etárias, é também um espaço onde, as famílias podem usufruir de momentos de lazer, como uma boa refeição ou uma ida ao cinema, com todo o conforto e segurança e com a qualidade de sempre.

Para além do sucesso comercial nestes 19 anos, o W Shopping integrou-se de forma harmoniosa na cidade, fazendo parte do dia a dia dos seus clientes e famílias, através de parcerias com escolas, associações desportivas, recreativas, culturais ou de solidariedade, bem como junto das entidades oficiais que todos os dias trabalham para a melhoria da qualidade de vida da população.

Sempre com espírito de partilha e da alegria que é a celebração de mais um ano a trabalhar com e para a cidade de Santarém, o W Shopping, cantará os Parabéns com o tradicional Bolo de Aniversário, na 6ª feira, dia 28 de outubro, pelas 17h, no Piso 2 brindando aos seus 19 anos de sucesso com todos os clientes presentes. À noite, oferecerá à população um belíssimo espetáculo de flamenco, com a atuação de Xavier Llonch, também no Piso 2, pelas 21h.

Os mais pequenos, no sábado dia 29 de outubro, a partir das 13h, terão muita animação, pinturas faciais e algodão doce, associando-se assim ao 19º aniversário do W Shopping.