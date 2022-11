Fazendense vence e está a um ponto do líder. Paço dos Negros vence sem guarda-redes

A Associação Desportiva Fazendense venceu por 1-0 na deslocação ao terreno do Benavente e continua na perseguição ao líder Samora Correia, que está apenas a 1 ponto dos charnecos.

Tiago Mateus, através de grande penalidade aos 45 minutos, garantiu os três pontos para a equipa de Fazendas de Almeirim na partida a contar para 8ª jornada da 1ª divisão do campeonato distrital de futebol.

Na segunda divisão distrital, o Paço dos Negros e Benfica do Ribatejo venceram e o União de Almeirim foi goleado em casa.

O Paço dos Negros receberam e venceram o Glória do Ribatejo por 1-0 com golo de Nuno Ramos. A partida ficou marcada pela lesão do guarda-redes Ruben, que foi substituído por um jogador de campo a partir dos 45 minutos de jogo. Os pacenses conseguiram segurar a vantagem e subiram ao pódio da classificação.

O Benfica do Ribatejo conquistou a primeira vitoria na competição graças ao golo de Tiago, em casa do Pernes. A equipa benfiquista marcou o golo da vitória já reduzida a 10 elementos a 30 minutos do final da partida.

O União de Almeirim voltou a desiludir ao ser goleado por 1-6 frente ao Forense que é líder da série A. O único golo dos almeirinenses foi apontado por Aureolino Silva, aos 42 minutos.