Almeirinense vence no Nacional de Teqball

A atleta almeirinense, Leonor Pinho, venceu no passado sábado, 5 de novembro, o Quadro Complementar da categoria de Mixed Doubles (Duplas Mistas) da Abrantes Teqball Cup, 15ª etapa do Circuito Nacional de Teqball 2022.

A jovem teqer dos “Caixeiros” de Santarém, e o seu parceiro Rui Leitão, subiram ao primeiro lugar do pódio após terem vencido a dupla Nelly Wike e Yannic Stachelin, internacionais alemães que vão participar no Campeonato do Mundo de Teqball 2022, em Nuremberga, no final deste mês.

A final foi decidida apenas com recurso ao 3º set e foi preciso recorrer às vantagens para encontrar o vencedor. 12-9, 4-12 e 13-11 foram os parciais da partida decisiva.

Com este resultado, Leonor Pinho e Rui Leitão consolidam a sua posição no Ranking Nacional e garantem uma vaga para disputar, no próximo dia 19 de Novembro, o Sintra Masters 15000, última etapa do Circuito Nacional onde só os melhores 16 de cada categoria têm acesso à prova.